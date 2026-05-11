51-річний Андрій Доманський після повномасштабного вторгнення виїхав в Росію

Відомий український телеведучий 51-річний Андрій Доманський отримав російське громадянство та влаштувався на роботу в підсанкційний «Совкомбанк». Про це у понеділок, 11 травня, повідомив журналіст проєкту «Схеми» Георгій Шибаєв.

За його інформацією, Андрій Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 році в головному управлінні МВС Росії в Санкт-Петербурзі. У березні 2023 року він почав працювати розробником в компанії «Совкомбанк Технологии» – підрозділі підсанкційного Совкомбанку. До слова, відповідну освіту він отримав іще в Одеському політехнічному інституті.

Згідно з інформацією з витоків бази даних клієнтів туроператорів, у січні 2024 року разом з родиною Андрій Доманський подорожував до ОАЕ і 9 ночей відпочивав в готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, витративши на проживання майже пів мільйона рублів (понад 5 тис. доларів на той момент).

У розмові з «Детектором медіа» журналіст уточнив, що знайшов російський номер телефону телеведучого, однак не зміг з ним звʼязатися.

Андрій Доманський народився в Одесі, з 18 років працював у медіа. З 2002 року був ведучим ранкового шоу «Підйом» на Новому каналі. Вів шоу «Тільки правда», «Хто проти блондинок?», «Інтуїція», «Фабрика зірок», «Світлі голови» та інших.

У жовтні 2010 року звільнився з «Нового каналу» й почав працювати на 1+1, зокрема був ведучим «Голосу країни». 2014 по 2022 рік був ведучим на телеканалі «Інтер». Там він неодноразово брав участь у ностальгійних проросійських концертах до 9 травня. Зокрема, у 2018 році під час концерту він заявив, що «ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників».

Сам концерт теж спричинив суперечки в суспільстві, а проукраїнські організації блокували роботу «Інтера».