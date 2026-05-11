Польща передасть запит на екстрадицію Збіґнєва Зьобро

Фігурант справи про шпигунське програмне забезпечення Pegasus та колишній міністр юстиції Польщі Збіґнєв Зьобро переїхав з Угорщини, де мав запроваджений Віктором Орбаном політичний притулок, до Сполучених Штатів Америки. Це сталося після того, як новий премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр скасував для нього політичний захист, повідомило у понеділок, 11 травня, The Guardian.

Збіґнєва Зьобро звинувачують у Польщі в керівництві організованою злочинною групою та зловживанні владою. Його розшукують за кількома статтями у резонансній справі Pegasus. У межах провадження Зьобро загрожує до 25 років позбавлення волі.

У 2025 році колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надав Зьобро політичний притулок. Втім, новий премʼєр Петер Мадяр після перемоги на виборах заявив, що Угорщина не надаватиме притулку людям, розшукуваним на міжнародному рівні. Зокрема, тоді ж Мадяр згадав про Зьобро та його колишнього заступника Марчина Романовського.

Згодом у коментарі польській телекомпанії Republika Зьобро підтвердив, що перебуває у США.

«Я в США. Це надзвичайно складна і красива країна, найсильніша демократія у світі, наш союзник і гарант безпеки Польщі проти загроз дедалі небезпечнішого світу», – сказав він.

Gazeta Wyborcza пише, що колишній міністр отримав американську візу, яку особисто схвалив президент США Дональд Трамп. Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо та посол США в Польщі Том Роуз виступили проти того, щоб Зьобро приїжджав до Штатів.

Чинний міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що якщо Зьобро дійсно перебуває у США, то Польща подасть заяву щодо його екстрадиції.

Зазначимо, Збіґнєва Зьобро підозрюють у недоцільному використанні десятків мільйонів державних коштів та закупівлі ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Pegasus. За даними слідства, під час правління партії «Право і справедливість» він міг використовувати обладнання для шпигунства за політичними опонентами чи сприяти йому. У Польщі проти ексурядовця висунуто 26 обвинувачень.

Правоохоронці вважають, що шпигунське ПЗ могли використовувати уряд, спецслужби та поліція в період з листопада 2015 до листопада 2023 років. Агентство Associated Press повідомляло, що система Pegasus використовувалась для стеження за опозиційними політиками під час виборів 2019 року.

У 2024 році у Варшаві затримали чинного віцепрезидента Національного банку Польщі Пйотра Погоновського, оскільки той тричі не з’являвся на засідання слідчої комісії у справі Pegasus.