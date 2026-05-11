Лайнер MV Hondius продовжить шлях до Роттердама

На борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. Один із них залишить судно в межах часткової евакуації, тоді як ще четверо українців продовжать роботу у складі екіпажу. Про це у понеділок, 11 травня, повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає hromadske.

За інформацією українських дипломатів, жоден із громадян України наразі не має симптомів захворювання. Четверо українців залишаються на борту лайнера та забезпечуватимуть його перехід до Нідерландів. Після прибуття судна їх направлять до медичних установ для проходження карантину.

Ще одного українця планують евакуювати спеціальним рейсом до Нідерландів. Українські консули підтримують із ним постійний зв’язок. У МЗС наголосили, що ситуацію контролюють Департамент консульської служби, а також посольства України в Нідерландах та Іспанії й консульство у Малазі.

Зазначимо, що пасажирів круїзного лайнера почали евакуйовувати після того, як судно стало на якір біля Канарських островів 10 травня. Людей виводили на берег у супроводі працівників порту у захисних костюмах та респіраторах. Першими судно залишили громадяни Іспанії. Їх доправили до Мадрида, де помістили до військового госпіталю. Згодом до Парижа прибув рейс із французькими пасажирами, яких після прильоту також ізолювали для медичного нагляду.

Евакуаційна операція охоплює пасажирів більш ніж із 20 країн. Влада різних держав уже заявила про обов’язковий карантин або госпіталізацію своїх громадян після повернення.

За даними круїзної компанії Oceanwide Expeditions, на борту судна перебувало понад 140 людей. Раніше офіційні представники повідомляли, що симптомів хантавірусу у пасажирів і екіпажу не виявляли. Водночас від початку спалаху померли троє людей, а ще п’ятеро пасажирів, які раніше залишили лайнер, отримали позитивні результати тестів.

Частина екіпажу та тіло одного із загиблих залишаться на борту. Судно продовжує шлях до Роттердама, де пройде повну дезінфекцію. За попередніми даними, перехід до Нідерландів триватиме близько п’яти днів.

Нагадаємо, елітний круїзний лайнер MV Hondius вийшов з міста Ушуая на півдні Аргентини 1 квітня і прямував до тропічної країни Кабо-Верде. На борту перебували близько 150 людей. Про спалах хантавірусу на борту повідомили 4 травня.