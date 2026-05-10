Круїзний лайнер MV Hondius

Іспанія першою почала евакуацію своїх громадян з круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Уранці неділі, 10 травня, лайнер прибув до порту на Тенеріфе на Канарах, повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, іспанські медики піднялися на борт лайнера для остаточної перевірки стану іспанських пасажирів і організації їхньої висадки. Громадян планують доставити невеликими човнами на берег, після чого автобусами перевезуть до аеропорту, звідки вони вирушать до Мадрида військовим літаком, щоб уникнути контактів із населенням.

Перед тим як пришвартуватися, лайнер пройшов медичні перевірки. Міністерство охорони здоров’я Іспанії заявило, що на борту були дотримані належні санітарні та екологічні норми, а також не виявлено гризунів – основних переносників хантавірусу.

Кілька країн, зокрема Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, США, Велика Британія та Нідерланди, повідомили, що направлять літаки для евакуації своїх громадян. Також літаки заберуть громадян Греції, Туреччини, Австралії, Нової Зеландії та низки азійських країн.

Пасажири залишатимуться на борту до прибуття призначених евакуаційних рейсів. Водночас 30 членів екіпажу залишаться на судні та вирушать до Нідерландів, де лайнер повністю продезінфікують.

Нагадаємо, елітний круїзний лайнер MV Hondius вийшов з міста Ушуая на півдні Аргентини 1 квітня і прямував до тропічної країни Кабо-Верде. На борту перебували близько 150 людей. 4 травня ВООЗ повідомила про сім випадків хантавірусу, з яких два підтверджені, п’ять – ймовірні. Щонайменше троє пасажирів померли.

6 травня судно вирушило до Іспанії після рекомендацій ВООЗ та ЄС щодо термінової евакуації. Європейське агентство з охорони здоров’я зазначило, що пасажири належать до групи високого ризику, однак загроза для населення загалом залишається низькою.

Хантавірус – рідкісна небезпечна інфекція, основними переносниками якої є гризуни. Зараження найчастіше відбувається під час вдихання пилу, забрудненого висохлими виділеннями мишей або щурів. Вірус може вражати легені або нирки. Хантавіруси поширені у різних регіонах світу. Щороку фіксуються сотні тисяч випадків інфікування, більшість з яких в Китаї.

Легенева форма захворювання має високу летальність, яка становить приблизно 38–40%. Початкові симптоми хворих зазвичай нагадують грип, згодом можуть розвинутись кашель, задишка та набряк легень. Вакцин або специфічного лікування від хантавірусів немає – можна лікувати лише симптоми.