Російський танкер, завантажений 730 тис. барелями нафти, вирушив до Куби

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти того, що російський танкер доставить нафту у Кубу, яка протягом кількох місяців перебуває під енергетичною блокадою Сполучених Штатів. Під час спілкування з журналістами на борту свого літака 30 березня він заявив, що «не має проблем» із цим.

За словами Трампа, його адміністрація знає про російський танкер, який може везти нафту до Куби. Він заявив, що США не проти того, що Росія може поставити країні під блокадою «трохи нафти».

«Я сказав: якщо якась країна хоче зараз відправити трохи нафти на Кубу, у мене немає проблем із цим. Чи це Росія… Чи інші країни хочуть це зробити. Це не матиме жодного впливу. З Кубою покінчено, у них був поганий режим, корумповані лідери. Отримають вони корабель із нафтою чи ні – це не матиме значення», – сказав Трамп.

Він наголосив, що Росія на цьому нічого не заробить. На його думку, вигоди від цього не буде і для Куби.

Нагадаємо, 29 березня газета The New York Times повідомила, що берегова охорона США дозволила російському танкеру з сирою нафтою вирушити до Куби. На судно завантажені близько 730 тис. барелів нафти. До Куби корабель має дістатися у вівторок, 31 березня.

Нагадаємо, у січні 2026 року Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, що постачають їй нафту. В указі йшлося про те, що Куба співпрацює з терористичними організаціями та ворожими до США урядами, зокрема й російським. Зокрема, на Кубі розташована найбільша російська закордонна станція радіоелектронної розвідки, яка «намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів».

Через енергетичну блокаду на Кубі відбуваються масштабні блекаути.