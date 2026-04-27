Між військовим та загиблим був тривалий конфлікт через службові відносини та зловживання алкоголем обвинуваченим

Нікопольський міський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок уродженцю міста Самбір, сержанту Владиславу П., який через конфлікт застрелив із автомата 34-річного командира взводу. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді 13 років тюрми, а також зобов'язав виплатити батькам вбитого по 1 млн грн.

За матеріалами справи, інцидент стався 21 червня 2024 року у селі Набережне, що на Дніпропетровщині. За даними слідства, близько 15:30 командир взводу під виглядом перевірки приїхав на місце відпочинку військових. Між військовими стався черговий конфлікт. Під час цього Владислав П. вистрілив щонайменше 20 разів з автомата Калашникова. Від отриманих множинних вогнепальних поранень військовий помер на місці події. Зазначається, що між військовим та загиблим був тривалий конфлікт через службові відносини та розпивання алкоголю.

«Смерть настала від множинних вогнепальних кульових наскрізних, сліпих і дотичних поранень верхніх і нижніх кінцівок, зовнішніх статевих органів, передньої черевної стінки, які ускладнилися розвитком шоку, неподалік місця отримання тілесних ушкоджень, на місці надання медичної допомоги», – йдеться у вироку.

У суді Владислав П. свою вину визнав частково та розповів, що на початку відносини з побратимом у нього були дружні, однак з часом вони погіршилися через те, що він часто пив алкоголь. За його словами, того дня він відпочивав після чергування. Потім він прокинувся і вийшов на вулицю, щоб скористатися туалетом, де побачив чоловіка. Не впізнавши побратима, відкрив вогонь, вважаючи його ворогом. Пізніше з’ясувалося, що він стріляв у командира взводу. При цьому обвинувачений зазначив, що пам’ятає ці події нечітко. У матеріалах справи вказано, що Владислав П. в день інциденту був тверезим, оскільки приймає ліки.

Суддя Ірина Клименко визнала Владислава П. винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та призначила покарання у вигляді 13 років тюрми. Суд також зобов’язав засудженого сплатити мамі та батькові загиблого по 1 млн грн моральної компенсації. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.