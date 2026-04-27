Кіберполіція викрила шахрайську мережу

Кіберполіцейські Дніпропетровщини викрили шахраїв, які під виглядом державної програми «єДопомога» ошукали українців на мільйони гривень. Про це у понеділок, 27 квітня, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області та Офісі генерального прокурора.

Злочинне угруповання складалося з 12 жителів Житомирської, Київської, Харківської, Чернівецької, Рівненської та Волинської областей. Шахраї надсилали користувачам соцмережі фейсбук фішингові посилання, а потім продовжували спілкування у телегамі та вайбері, нібито оформлюючи державну матеріальну допомогу. Для цього користувачів змушували вводити особисті дані та реквізити банківських карток, після чого ця інформація передавалася учасникам угруповання.

«Отримавши доступ до даних, вони входили в онлайн-банкінг потерпілих і переводили гроші на підконтрольні рахунки. Далі кошти виводили через криптогаманці та розподіляли між учасниками схеми», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що таким чином шахраї ошукали щонайменше 20 українців, виманивши у них близько 5 млн грн.

Слідчі здійснили 14 обшуків у різних областях України, під час яких вилучили докази незаконної діяльності. Відомо, що серед організаторів схеми – громадянин Росії. Наразі правоохоронці оголосили організатору схеми та його спільнику підозри у шахрайстві (ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

