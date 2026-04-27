У Польщі викрили групу фальшивомонетників, які планували впустити в обіг підроблені євро на суму 360 млн євро. Гроші мали поширити і в Україні.

В агентстві внутрішньої безпеки Польщі повідомили, що 21 квітня у Мазовецькому воєводстві затримали чотирьох людей, які входили до організованої злочинної групи фальшивомонетників.

Слідчі знайшли місця, де виготовляли фальшиві гроші та зберігали обладнання. Під час обшуків поліція знайшла облаштоване виробництво, де була ціла професійна лінія для друку банкнот: близько трьох тонн спеціального паперу, голографічні плівки, захисні стрічки, елементи для створення водяних знаків. Усе це дозволяло виготовити підроблені гроші на суму до 360 млн євро.

На місці також знайшли вже готові купюри – їх використовували, щоб перевірити, чи пройдуть вони через банкомати та платіжні термінали. Частину цих фальшивок планували поширювати і в Україні.

Крім того, під час затримань вилучили готівку, колекційні монети, а також зброю і боєприпаси. Затриманим вже оголосили підозри. Двох із них взяли під варту на три місяці, інші перебувають під заставою та наглядом поліції. Їм загрожує до 25 років ув’язнення.