Ігор Вісьтак працює заступником начальника митного поста «Львів аеропорт»

Львівський окружний адміністративний суд 17 квітня задовольнив позов львівського митника Ігоря Вісьтака та скасував рішення Державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ», яким його позбавили III групи інвалідності. Першим увагу на відповідне рішення суду звернув журналіст Тарас Середич.

За матеріалами справи, у серпні 2024 року на підставі акту МСЕК заступник начальника митного поста «Львів аеропорт» Львівської митниці Ігор Вісьтак оформив ІІІ групу інвалідності строком до вересня 2027 року.

На виконання рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року в Україні почали масові перевірки призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Відповідно у липні 2025 експертна команда ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ», проаналізувавши медичну документацію, скасувала рішення МСЕК про оформлення Ігорю Вісьтаку групи інвалідності.

Експертна команда дійшла висновку, що III група інвалідності загального захворювання строком на три роки Ігорю Вісьтаку була встановлена необґрунтовано.

«При оцінюванні функціональних порушень та ступеню обмеження життєдіяльності особи мають місце незначні патологічні зміни з боку серцево-судинної системи, які не відповідають критеріям встановлення жодної групи інвалідності з 07.08.2024», – з’ясували експерти.

Митник оскаржив скасування йому групи інвалідності. Суддя Олена Хома з’ясувала, що згадане рішення було ухвалене з порушенням процедури, зокрема, без участі митника, заслуховування його пояснень, надання додаткових документів, повного об’єктивного медичного обстеження позивача членами комісії.

У результаті суд вирішив позов Ігоря Вісьтака задовольнити повністю та скасував рішення ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ», яка визнала інвалідність митника необґрунтованою. На рішення суду ще може бути подана апеляція.