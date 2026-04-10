Усі обвинувачені оформляли інвалідність у Сихівській МСЕК

На Львівщині судитимуть шістьох мешканців, які оформили собі фейкову інвалідність у Сихівській міжрайонній МСЕК Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи. Вони незаконно одержували соціальні виплати, а дехто скористався можливістю виїхати за кордон. Під час слідства згадані мешканці повернули державі понад 530 тис. грн.

Як повідомили у п’ятницю, 10 квітня, у прокуратурі та СБУ Львівщини, троє жінок віком 39, 40 та 50 років з Львівського, Яворівського та Дрогобицького районів та троє чоловіків – 45-річний львів’янин, 47-річний мешканець Золочівщини та 39-річний прикарпатець, упродовж квітня-серпня 2022 року отримали від членів міжрайонної МСЕК у Львові підроблені довідки про встановлення їм III групи інвалідності.

«У подальшому, на підставі цих документів, усі вони подали до Пенсійного фонду заяви на призначення їм щомісячних виплат. Окрім цього, двоє чоловіків використовували фейкові свідоцтва непрацездатності для безперешкодного перетину кордону. Так, один з них скористався таким правом раз, тоді як інший – 13 разів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідство встановило, що ніхто зі згаданих шести обвинувачених не мав підстав для отримання групи непрацездатності, а відтак і для отримання виплат, а військовозобов’язані чоловіки – права легально виїжджати за межі країни.

Усім шістьом інкримінували шахрайство, пособництво в підробленні офіційного документа (ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ). Справу скерували на розгляд суду.

Під час досудового розслідування незаконні виплати обвинуваченим припинили та зобов’язали відшкодувати завдані державі у 2022 – 2026 роках збитки на суму понад 530 тис. грн.

«Сьогодні ми маємо не лише передану до суду справу, а й повне відшкодування завданих державі збитків. Жодна "куплена" довідка не здатна захистити від правосуддя, коли шахрайство стає очевидним», – зазначила прокурорка у провадженні Тетяна Карпова.

Нагадаємо, у січні цього року у Львові викрили корупційну схему, яка діяла в Сихівській міжрайонній МСЕК Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи. За версією правоохоронців, до схеми були задіяні троє лікарів, вони оформили фіктивну інвалідність щонайменше 56 чоловікам та жінкам. Справа розглядається у суді.