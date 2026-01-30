У Сихівській МСЕК оформляли інвалідність за хабарі

У Львові викрили корупційну схему, яка діяла в Сихівській міжрайонній МСЕК Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи. За версією правоохоронців, до схеми були задіяні троє лікарів, вони оформили фіктивну інвалідність щонайменше 56 чоловікам та жінкам.

Як повідомили у п’ятницю, 30 січня, у прокуратурі Львівщини, троє лікарів, які були членами міжрайонної МСЕК Львова у 2022 році, організували схему ухилення від призову.

«Для цього вони на підставі підроблених медичних документів складали, підписували та завіряли печаткою акти огляду, згідно з яким пацієнтам було встановлено третю групу інвалідності. При цьому факт непрацездатності фіксували без фізичної присутності осіб на медичному огляді», – повідомили в прокуратурі.

Серед пацієнтів, які отримали фіктивну інвалідність, були як чоловіки, так і жінки. Зокрема, задокументовано отримання документів про непрацездатність відразу двома чоловіками мобілізаційного віку з однієї сім’ї в один день.

За даними слідства, що від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2022 року члени комісії встановили фіктивну інвалідність 56 громадянам. З них 44 – чоловіки мобілізаційного віку та 12 жінок віком від 38 до 55 років. У подальшому на підставі виданих підозрюваними фіктивних документів за межі України виїхали і не повернулися 35 військовозобов’язаних.

Трьом лікарям, які були членами комісії, повідомили про підозри у сприянні незаконному переправленню через кордон та видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, корупційна схема діяла у Сихівській міжрайонній МСЕК Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи.

Слідчі перевіряють обґрунтованість прийнятих цими членами комісії рішень про встановлення груп інвалідності. Частині громадян вже скасовано групу інвалідності.