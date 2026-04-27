На Полтавщині посадовців СБУ затримали за хабарництво

Національне антикорупційне бюро викрило начальника слідчого відділу СБУ в Полтавській області та його спільників на одержанні хабаря у розмірі 110 тис. доларів. Про це у понеділок, 27 квітня, повідомили НАБУ та САП.

За даними правоохоронців, начальник слідчого відділу СБУ на Полтавщині та його підлеглий за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства 110 тис. доларів хабаря. За ці гроші вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у справі про постачання обладнання до Росії через підставні фірми в Казахстані, а також припинити кримінальне переслідування.

Повідомляється, що співробітників СБУ та адвоката затримали під час одержання другої частини хабаря – 55 тис. доларів.

До слова, 23 квітня Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у Херсонській, Київській та Харківській областях. У лютому президент зустрівся з заступником голови СБУ Олександром Покладом та доручив йому «очистити» спецслужбу.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо про затримання на Рівненщині двох посадовців СБУ та їхнього посередника. Встановлено, що посадовці СБУ через довірену особу вимагали 620 тис. доларів у керівника компанії, яка працює у сфері видобутку бурштину.