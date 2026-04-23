Президент змінив очільників СБУ у трьох регіонах

Володимир Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ у трьох областях України. Про це свідчать укази, що опублікували у четвер, 23 квітня, на сайті Офісу Президента.

Указом №334/2026 президент звільнив Артема Бондаренка з посади голови СБУ в Києві та Київській області, а указом №337/2026 призначив на цю посаду Артема Борисевича, якого перед цим звільнив з посади з посади начальника СБУ в Херсонській області. Водночас посаду начальника СБУ на Херсонщині, відповідно до указу президента, обійняв Володимир Вавруха.

Також Володимир Зеленський звільнив Олександра Куця з посади начальника Служби безпеки України в Харківській області, замість нього посаду обійняв Денис Лутій.

Нагадаємо, 5 січня Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ. Водночас президент зазначив, що Малюк продовжить працювати у системі спецслужби та доручив йому «зробити напрямок асиметричних операцій України найсильнішим у світі». Того ж дня стало відомо, що президент призначив генерал-майора Євгена Хмару виконувачем обов'язки голови Служби безпеки України.

4 лютого Володимир Зеленський призначив генерал-майора Олега Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України. До цього Луговський обіймав посаду першого заступника голови СЗР.

16 лютого Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни в СБУ. Він зустрівся з заступником голови СБУ Олександром Покладом та доручив йому «очистити» спецслужбу.