Олег Лугоський тимчасово очолить Службу зовнішньої розвідки

Президент призначив генерал-майора Олега Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться у указі Володимира Зеленського, опублікованого у середу, 4 лютого.

Олег Луговський з 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки. У 2025 році його з посади заступника начальника СЗР підвищили до першого заступника. Також Луговський входив до складу української делегації на переговорах у травні 2025 року, що відбувались у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував тодішньому керівнику Головного управління розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Кирило Буданов погодився та обійняв посаду керівника ОП, замінивши на ній Андрія Єрмака, який подав у відставку 28 листопада 2025 року.

Водночас Кирила Буданова на посаді начальника ГУР замінив Олег Іващенко, який до цього обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, 5 січня Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк подав у відставку з посади голови Служби безпеки України. Того ж дня президент призначив генерал-майора Євгена Хмару виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.