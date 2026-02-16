Володимир Зеленський анонсував «очищення» СБУ

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Службі безпеки України, наказавши заступнику голови «очистити» її. Про це президент повідомив у понеділок, 16 лютого, у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський заслухав доповіді виконувача обов’язків голови СБУ Євгена Хмари та його заступника Олександра Поклада. Євген Хмара проінформував президента про бойові операції СБУ. Також Євген Хмара та Володимир Зеленський обговорили способи захистити українське виробництво дронів. Йдеться про «роботу на випередження», а саме – викриття коригувальників.

«Була також доповідь про наші кібероперації. Є в служби напрацювання для протидії російським хакерам. Очікую на впровадження та доповідь за результатами», – розповів Володимир Зеленський.

Своєю чергою заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів президенту про заходи, які Україна вживає для протидії російським операціям. Окремо Володимир Зеленський доручив генерал-майору удосконалити штат спецслужби.

«Доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки. Очікую результатів», – йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, 2 січня 2026 року «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомила, що Володимир Зеленський планує звільнити тодішнього голову СБУ Василя Малюка. За даними журналістів, президент хотів призначити Малюка очільником Служби зовнішньої розвідки чи секретарем Ради національної безпеки та оборони.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував тодішньому начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. Кирило Буданов погодився на пропозицію та замінив на посаді Андрія Єрмака, який 28 листопада 2025 року подав у відставку.

Крім того, 2 січня Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка, який протягом двох років обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки, керівником ГУР.

5 січня Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ. Водночас президент зазначив, що Малюк продовжить працювати у системі спецслужби та доручив йому «зробити напрямок асиметричних операцій України найсильнішим у світі».

4 лютого Володимир Зеленський призначив генерал-майора Олега Луговського тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки України. До цього Луговський обіймав посаду першого заступника голови СЗР.