Лікарці загрожує до п’яти років ув'язнення

На Чернігівщині прокурор скерував до суду обвинувальний акт щодо лікарки з Ніжинського району, яку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків. За версією слідства, її дії призвели до смерті 12-річного пацієнта.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, у червні 2025 року педіатриня не врахувала повний анамнез хворого, діагностувала у нього гостре інфекційне захворювання та неправильно оцінила ступінь його важкості.

Попри підозру на тяжку бактеріальну інфекцію, лікарка не дотрималася обов’язкового протоколу, який передбачає термінову госпіталізацію. Замість цього вона обмежилася амбулаторним наглядом, що унеможливило своєчасне та належне лікування.

Унаслідок цього у дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті.

Лікарці інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України). Якщо суд визнає її винною, їй може загрожувати до п’яти років обмеження волі, а також заборона займатися медичною діяльністю.