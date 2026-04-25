Пʼятиповерховий бізнес-центр збудують на вул. Науковій, 3

На території «Термоприладу» у Львові збудують пʼятиповерховий офісно-виробничий центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 24 квітня.

Йдеться про забудову комунальної ділянки площею 2,8 га на вул. Науковій, 3, яка перебуває в постійному користуванні ПрАТ «Науково-виробниче обʼєднання “Термоприлад” імені В. Лаха».

Тут планують збудувати пʼятиповерховий офісно-виробничий центр зі скляним фасадом і терасою на даху.

Візуалізація забудовника

ПрАТ «Науково-виробниче обʼєднання “Термоприлад” імені В. Лаха» зареєстроване у 2003 році. Акціонерами компанії вказані Назарій Гук, Василь Ярмолюк, Ярема Гук та Олег Лах.