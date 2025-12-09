На території колишнього мотозаводу маю намір побудувати готель і бізнес-центр

У Львові продають проєкт багатофункціонального комплексу у складі апарт-готелю та бізнесового центру з загальною площею забудови 15 тис. м2, а також відведену для цього ділянку площею 0,58 га. Це один з проєктів забудови території колишнього Львівського мотозаводу на вул. Городоцькій, що припинив діяльність майже 30 років тому. Вартість продажу – 3,9 млн доларів.Проєктом володіє львівська компанія «Тигрове Око».

Оголошення з’явилося на спеціалізованому порталі InVenture на початку грудня. У ньому йдеться про продаж проєкту будівництва апарт-готелю на 125 номерів із торгівельними приміщеннями та підземним паркінгом та 13-поверхового бізнес-центр на 65 офісів. Планована площа першого вказана 8582 м2, другого – 6383 м2.

Продавці також зазначили, що проєкт готелю має дозвіл на виконання будівельних робіт, а для бізнес-центру «отримані містобудівні умови та обмеження».

У оголошені вказана адреса майбутньої забудови – вул. Городоцька, 174, це територія колишнього Львівського мотозаводу. У листопаді 2024 року ZAXID.NET повідомляв, що управління архітектури міської ради видало містобудівні умови та обмеження (МУО) для будівництва на цій території «11-поверхового адміністративного центру з підземним паркінгом». Тоді планувалось знести виробничі будівлі непрацюючого заводу та збудувати бізнесовий комплекс змінною висотою два, 10 та 11 поверхів із підземним паркінгом на 40 паркомісць та гостьовими стоянками в дворі.

Візуалізація з сайту InVenture

Замовником будівництва було ТзОВ «Тигрове око». Перед тим компанія отримала МУО на будівництво комплексу з апарт-готелем і торговими приміщеннями на вул. Городоцькій, 182. Партнером фірми у цьому проєкті було ТзОВ «Партнер – Капітал Буд».

Наприкінці 2024 року заступник міського голови Любомир Зубач повідомляв, що забудовник мав попередню домовленість про розміщення у комплексі готелю французької мережі Louvre Hotel Group. Однак нині проєкт забудови виставили на продаж за 3,9 млн грн. Потенційному покупцеві пропонують долучитися до проєкту методом участі в капіталі, проте не вказано, як саме – через створення спільного підприємства, входження до складу власників ТзОВ «Тигрове Око» чи в інший спосіб.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Тигрове Око» зареєстроване у 1998 році Львові на вул. Городоцькій, 182 і займається оптовою торгівлею. Статуний капітал – 900 тис. грн. На 80% власником компанії є львівський підприємець Василь Лакуста. Ще по 10% належать забудовникам Зоряні Булі (будівельна група «Кворум») та Володимиру Ліпському.

ТзОВ «Партнер – Капітал Буд» зареєстроване у Львові на вул. Щирецькій та займається будівництвом. Власниками компанії є Любомира Була («Кворум»), Борис Стадник (група родини Стадник) та Назар Буский («Галицька будівельна гільдія»).

Згідно з інформацією платформи великих даних Vkursi, «Тигрове Око» має на території мотозаводу 0,58 га землі, з них 0,21 га перебувають у її власності, решта – орендована у міської ради.