У Зимній Воді скоро відкриється басейн, а згодом - спорткомплекс

У селі Зимна Вода побудували великий спортивний комплекс із басейном львівської мережі «Три Стихії». Це їхня друга локація – перший спорткомплекс вже кілька років працює на території торговельно-відпочинкового комплексу «Південний» у Львові. Володіє ТРЦ та мережею родина колись впливового місцевого політика та бізнесмена Петра Писарчука.

Як йдеться на офіційній сторінці мережі «Три Стихії» у фейсбуці, спортивний комплекс із басейном невдовзі відкриється у Зимній Воді на території кінного комплексу Equicor на вул. Логістичній, 6. У його складі працюватимуть 25-метровий спортивний басейн на 8 доріжок, фінська та римська сауни, тренажерний зал тощо. Також передбачений окремий 10-метровий басейн для дітей.

Повідомляється, що басейни запрацюють 6 грудня, натомість тренажерний зал, масажні кабінети та кафе відкриють згодом.

«Абонементи у басейн «Три Стихії» діятимуть на обох локаціях […] Наразі відкритий запис на індивідуальні тренування та формуємо набір у дитячі групи», – йдеться в повідомленні на сторінці мережі.

Басейн у Зимній Воді, фото зі сторінки «Три Стихії» у фейсбуці

Спорткомплекс із басейном у Зимній Воді стане єдиним закладом такого типу у західному передмісті Львова.

Офіційно брендом спорткомплексів «Три Стихії» володіє львівська підприємниця Оксана Писарчук, йдеться в даних бази «Укрпатент». Разом із Юстиною Писарчук вона є власницею ТзОВ «Басейни «Три Стихії», що керують спорткомплексами, згідно з даними YouConrtol. Оксана та Юстина Писарчук – це дружина та дочка львівського бізнесмена, мецената і народного депутата IV-VI скликань від Партії регіонів Петра Писарчука. За часів президенства Віктора Януковича підприємець очолював львівській обласний осередок Партії регіонів.

Після подій 2014 року Петро Писарчук, що до того мав істотний вплив на життя області, відійшов у тінь та став не публічним. Нині розвитком його бізнесової імперії займаються діти та дружина. До їхньої орбіти впливу належать компанії, що займаються виробництвом електричної енергії та торгівлею (ТОВ «Айпіє-Л»), нерухомістю і будівництвом (ТОВ «Альянс-М», ТОВ «Банкнот-Бізнес», ТОВ «МП Ринок»), спортивно-оздоровчою діяльністю (згаданий оздоровчий центр «Три стихії», а також «Кінно-спортивний комплекс «Еквікор») тощо. Головним активом групи є торговий центр «Південний», один з найбільших у Львові.

Спортивний комплекс у Зимній Воді збудували, зокрема, на ділянці площею 1,13 га, яке у місцевої сільради орендує приватне підприємство «Майя». Воно ж й займалось зведенням споруди. Згідно з даними на порталі ЄДЕССБ, загальна площа будівлі становить 9,8 тис. м2, у ній передбачені три надземні поверхи, а також один підземний. Власником фірми «Майя», статутний капітал якої 10 млн грн, є місцевий житель Юрій Лозинський.