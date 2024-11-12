Комплекс складатиметься з трьох будівель висотою два, 10 та 11 поверхів

На колишній території львівського мотозаводу збудують 11-поверховий адміністративний центр із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 12 листопада.

Йдеться про будівництво на вул. Городоцькій, 174, де раніше функціонував мотозавод. Будівництво нового комплексу на цій ділянці передбачене детальним планом території, затвердженим іще у 2021 році. Тут планують знести виробничі будівлі та збудувати адміністративний комплекс змінною висотою два, 10 та 11 поверхів із підземним паркінгом на 40 паркомісць та гостьовими стоянками в дворі.

Візуалізація забудовника

Додамо, що у лютому 2024 року міська рада вже розглядала містобудівні умови та обмеження на забудову цієї ділянки. Тоді йшлося про 13-поверховий адмінцентр, однак забудовник ще мав погодити висоту з Державіаслужбою.

Замовником будівництва є ТзОВ «Тигрове око», яке ініціювало та профінансувало розроблення детального плану в районі колишнього мотозаводу. У липні 2021 року Львівська міськрада затвердила детальний план території, що передбачає поступову забудову території заводу. Згодом компанія «Тигрове око» отримала МУО на будівництво багатофункційного комплексу з апарт-готелем і торговими приміщеннями на вул. Городоцькій, 182.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Тигрове Око» зареєстроване у 1998 році Львові на вул. Городоцькій, 182 і займається оптовою торгівлею. На 80% власником компанії є львівський підприємець Василь Лакуста. Ще по 10% належать забудовникам Зоряні Булі та Володимиру Ліпському.

Зазначимо, що на вул. Городоцькій у 1940-х роках заснували Львівський велосипедний завод, який відкрили на базі Lwowski zakład Metal. Спершу тут виготовляли велосипеди за німецькими зразками та мопеди. У 1990-х мотозавод повністю припинив виробництво. Зараз приміщення на його колишній території орендують різні підприємці.