Емманюель Макрон заявив, що не планує залишатися у політиці

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після завершення президентського строку піде з політики. Про це він розповів під час візиту на Кіпр, повідомила щоденна французька газета Le Figaro.

У четвер, 23 квітня, Емманюель Макрон перед європейським самітом відвідав школу в столиці Кіпру Нікосії. Під час спілкування зі студентами він повідомив, що після завершення строку президентських повноважень не планує залишатися в політиці. За словами французького президента, два терміни на посаді для нього були важкими. Він також зауважив, що «не займався політикою раніше і не займатиметься нею після».

Емманюель Макрон поділився, що найважчим на посаді для нього було зберегти свої досягнення й одночасно виправляти те, що не вдалося зробити з першого разу.

«Найважче після дев'яти років – це те, що потрібно зберегти те, що ви зробили добре, і намагатися йти далі, але іноді доводиться повертатися до того, що ви зробили неправильно. Я завжди любив свою країну і завжди цікавився життям своєї країни [...] Я хотів, щоб мої ідеї були реалізовані… Я сказав собі: “Ми можемо змінити речі потужніше, швидше”, і тому я започаткував політичний рух, а потім пішов на посаду президента», – розповів Емманюель Макрон.

Емманюель Макрон уперше обійняв посаду президента Франції у травні 2017 року, коли йому було 39 років. Таким чином він став наймолодшим президентом у французькій історії. До цього він обіймав посади заступника генерального секретаря президента Франції та міністра економіки за президентства Франсуа Олланд. У 2016 році Макрон заснував політичну партію «Вперед, республіко!» й переміг на президентських виборах у 2017 році, здолавши проросійську політикиню Марін Ле Пен. У квітні 2022 року Макрон знову здобув перемогу на президентських виборах.

Наступні вибори президента у Франції заплановані на квітень 2027 року. Емманюель Макрон не зможе балотуватися, оскільки обіймав посаду два строки поспіль.

Емманюель Макрон та Україна

Емманюель Макрон є одним із ключових європейських лідерів, який підтримує Україну. У 2022 році він став президентом Франції, який уперше за 20 років відвідав Україну. За каденції Емманюеля Макрона Україна отримала від Франції бронетехніку, ракети, артилерію, системи ППО, а також винищувачі Mirage 2000. Також Франція дозволила використовувати ракети SCALP по цілях на території Росії. Крім того, країна надає Україні розвіддані.

У травні 2025 року The New York Times розповідала про спілкування між Володимир Зеленський та Емманюелем Макроном. Журналісти зазначали, що відносини колег перейшли з офіційних у приятельські. Крім того, саме Емманюель Макрон допоміг покращити стосунки українського президента з Білим домом після невдалого візиту. Також президент Франції допоміг організувати зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нотр-Дамі в Парижі.