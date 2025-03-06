Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню

Франція продовжує надавати розвідувальні дані Україні. Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню після того, як Вашингтон призупинив обмін розвідданими з Україною, повідомив мовник France 24 в четвер, 6 березня.

«Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це (дані) українцям», – сказав міністр.

Напередодні, 5 березня, стало відомо, що Сполучені Штати призупинили обмін розвідданими з Києвом, допоки не розпочнуться переговори про завершення війни. Це сталося після того, як адміністрація Трампа призупинила поставки озброєння Україні.

Британська газета Daily Mail повідомила, що британські спецслужби й військові відомства отримали наказ, який прямо забороняє їм ділитися розвідувальною інформацією, отриманою у США, яка раніше була позначена як така, що може бути передана Україні.

Неназваний співрозмовник Politico в українському міноборони повідомив, що станом на 5 березня Збройні сили все ще отримували деякі розвідувальні дані від партнерів, але відмовився назвати, від яких саме країн. Він також сказав, що 80% розвідувальних даних для України надходило від союзників, в основному від США. Велика Британія намагається заповнити цю прогалину завдяки власним засобам спостереження, але не зможе зробити це повністю.

Призупинення військової допомоги від США

4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.

Також президент заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

5 березня радник із питань нацбезпеки США Майк Волтц припустив, що військова допомога Україні може бути відновлена.

«Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та рухатись в їхньому напрямку, і фактично запропонувати деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб скасувати цю паузу», — сказав Волтц.