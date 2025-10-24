Франція поставить Україні нові винищувачі Mirage

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна поставить Україні нові винищувачі Mirage та додаткові ракети Aster. Про це він сказав під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих в п’ятницю, 24 жовтня, передає французька газета Le Monde.

«Найближчими днями ми поставимо додаткові ракети Aster, нові літаки Mirage та розпочнемо нові програми навчання українських військових», – сказав Макрон.

Макрон назвав «поворотним моментом» нові санкції США проти найбільших нафтових компаній РФ «Роснєфті» та «Лукойлу». На його думку, ці санкції чудово синхронізовані з 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу.

Президент Франції також наголосив, що «дуже важливо продовжувати зусилля з підтримки України та тиску на Росію».

Зауважимо, французькі ракети Aster 30 ракети класу «земля-повітря» застосовують зі зенітно-ракетних систем Samp-T. Ракети здатні знищувати повітряні цілі на дальності до 120 км та висоті до 20 км. Завдяки активній головці самонаведення ракет, комплекс не потребує додаткової радіолокаційної станції, зазначав портал «Мілітарний».

Також відомо, що Франція вже передала Україні три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних. Один із літаків розбився під час виконання польотного завдання на Волині у липні 2025 року. Пілот встиг успішно катапультуватися.