Винищувач потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості

Державне бюро розслідувань зʼясовує обставини падіння винищувача французького виробництва Mirage-2000 на Волині. Пілот зумів відвести літак у безлюдну місцевість та успішно катапультувався. Про це повідомили 23 липня пресслужби ДБР та спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, ввечері 22 липня на одному з аеродромів у Луцьку під час навчального польоту на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова електрообладнання. Через технічну несправність літак почав падати.

«Після зльоту пілот повідомив керівнику про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі», – повідомляють у ДБР.

Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, йому надали необхідну допомогу й наразі військовослужбовець перебуває у стабільному стані.

Слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та допитали свідків. У ДБР зазначають, що окрему увагу правоохоронці приділяють вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних за це людей. Паралельно триває службове розслідування у військовій частині щодо встановлення усіх причин та умов, які могли призвести до надзвичайної події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу). Інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді: