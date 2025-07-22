Де саме впав літак, у пресслужбі Повітряних сил не уточнили

Увечері вівторка, 22 липня, під час виконання польотного завдання розбився винищувач французького виробництва Mirage-2000. Пілот, який керував літаком, успішно катапультувався, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Через технічну несправність літак почав падати.

Пілот доповів про стан літака та встиг успішно катапультуватися.

«Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

У Повітряних силах додали, що за фактом падіння літака призначили спеціальну комісію для встановлення причин аварії. Де саме впав літак, у пресслужбі ПС не уточнили.

Зазначимо, скільки саме винищувачів Mirage-2000 є на озброєнні України, не розголошується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик, який керував американським винищувачем F-16. Під час нічного вильоту підполковник Максим Устименко збив сім повітряних цілей та відвів пошкоджений літак від населеного пункту, поруч із яким він перебував, проте не встиг врятуватися сам. Того ж дня присвоїв йому звання Герой України посмертно.