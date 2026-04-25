Франківський районний суд зобовʼязав львівську підприємицю Ольгу Збирко сплатити Львівській міській раді понад 1,7 млн грн боргу за несплату пайового внеску.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Перфецького – Боткіна. У 2016 році Львівська міська рада видала дозвіл на будівництво львівській підприємиці Ользі Збирко й за його умовами вона мала сплатити в міський бюджет Львова внесок на розвиток інфраструктури. У 2023 році будинок здали в експлуатацію, однак пайовий внесок так і не сплатили.

Через це міська рада звернулась в суд. Як пояснили в юридичному департаменті, сума боргу становить 1,5 млн грн. Також міська рада просила врахувати відсотки.

Суд позов міської ради задовольнив і зобовʼязав замовницю будівництва сплатити загалом понад 1,7 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.