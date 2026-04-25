43-річний нападник перебуває під вартою без права внесення застави

У Львові затримали 43-річного чоловіка, який побив знайомого. Від отриманих тупим предметом травм він помер на місці.

Як повідомили у поліції, 22 квітня в одній із квартир на вул. Патріарха Любомира Гузара у Львові між 43-річним чоловіком і його знайомим трапилась суперечка. Під час конфлікту чоловік побив знайомого руками, ногами та твердим предметом по різних частинах тіла. Внаслідок отриманих травм він помер на місці.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Суд взяв його під варту без права внесення застави.