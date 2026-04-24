20-річного уродженця Житомирської області затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

У Львові поліцейські оголосили про підозру 20-річному охоронцеві караоке-клубу Art Hall, що в проїзді Крива Липа, через побиття відвідувача. 32-річний постраждалий госпіталізований з забоєм мозку та тріщиною черепа.

Як повідомили в п’ятницю 24 квітня, в поліції та прокуратурі Львівщини, 20 квітня близько 2:00 ночі в караоке-клубі у центрі міста між відвідувачами виник конфлікт. У суперечку втрутилася охорона закладу. Коли гостя намагалися вивести на вулицю, один з охоронців (20-річний уродженець Житомирської області) вдарив чоловіка кулаком в обличчя. Той не втримався на ногах, впав і вдарився головою об асфальт.

«Так як 32-річний потерпілий перебував у свідомості, то відразу викликав екстрену допомогу та поліцію. Медики надали першу допомогу на місці і відпустили додому, оскільки видимих порушень у свідомості потерпілого не було. Однак через два дні його самопочуття погіршилося, і чоловік звернувся в лікарню», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У лікарні в постраждалого діагностували черепно-мозкову травму, забій мозку, а також тріщину черепа. Його госпіталізували.

Нападника правоохоронці розшукали завдяки відео з камер спостереження. Затриманому 20-річному охоронцю закладу повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць. За даними ZAXID.NET, подія сталася в караоке-клубі Art Hall, що в проїзді Крива Липа.