Конфлікт стався на проспекті Івана Павла II

Поліцейські повідомили про підозру 21-річному мешканцю Миколаївської області, який під час вуличного конфлікту на Сихові тяжко травмував 17-річного львів’янина. Постраждалого госпіталізували з переломом черепа.

Як повідомили у середу, 22 квітня, в поліції та прокуратурі Львівщини, 19 квітня близько 22:00 на проспекті святого Івана Павла ІІ у Львові 21-річний чоловік зробив зауваження компанії неповнолітніх через їхній зовнішній вигляд.

У відповідь між ними виникла словесна перепалка, під час якої чоловік вдарив кулаком у голову 17-річного львів’янина. Від удару той впав та вдарився об асфальт. Друзі хлопця викликали швидку допомогу. Медики оглянули його, після чого учасники конфлікту розійшлися.

«Однак уже наступного ранку самопочуття неповнолітнього різко погіршилось – він поскаржився батькам на сильний біль голови. У лікарні в хлопця виявили тяжкі травми, зокрема перелом кісток черепа. Відтак батько потерпілого звернувся до правоохоронців», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Нападником виявився 21-річний житель Миколаївської області. Його знайшли завдяки записам з камер спостереження та повідомили про підозру в необережному тяжкому тілесному ушкодженні (ст. 128 ККУ).