У центрі Львова жорстоко побили 20-річного хлопця. Поліцейські затримали нападника завдяки записам із камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина».

Як повідомили у поліції, 15 квітня, близько 1:20, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на проспекті Свободи у Львові побили 20-річного хлопця. Із важкими травмами його госпіталізували до лікарні.

Поліцейські встановили, що тієї ночі між перехожим та 23-річним львів’янином виник раптовий конфлікт, під час якого останній жорстоко побив 20-річного хлопця.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські розшукали і затримали нападника. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному тяжному тілесному ушкодженні за ч. 1 ст. 121 ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.