24-річного жителя Самбора затримали за напад на пасажира електрички

Поліцейські затримали 24-річного мешканця Самбора, який жорстоко побив пасажира електрички, з яким у нього стався раптовий конфлікт. У результаті 33-річний постраждалий опинився в реанімації. Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили в понеділок, 13 квітня, в поліції Львівщини, подія сталася близько 22:00 7 квітня в електропоїзді сполученням «Львів – Сянки» під час руху поблизу села Підгайчики Самбірського району. Між 33-річним потерпілим, жителем Самбірського району, та іншим пасажиром виник раптовий конфлікт, який переріс у бійку.

За даними обласної прокуратури, компанія молодиків порушували порядок у вагоні, голосно кричали та лаялися. Потерпілий та інші пасажири неодноразово робили їм зауваження.

«Коли потерпілий спробував вкотре вгамувати порушників, один з них почав його бити. Удари нападник прицільно завдавав у голову та обличчя. Бити припинив лише після того, як втрутилися пасажири – вони натиснули тривожну кнопку у вагоні. На найближчій станції на виклик прийшли машиніст та провідниця, а нападник утік», – сказано в повідомленні прокуратури.

Як уточнили ZAXID.NET в поліції, постраждалий отримав тяжкі травми та був госпіталізований в реанімацію.

Поліцейські знайшли нападника, ним виявився 24-річний житель Самбора. Затриманому оголосили підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.