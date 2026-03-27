Поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який напав на ветерана російсько-української війни у місті Городок на Львівщині. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зазначається, що інцидент стався увечері 17 березня на вул. Авіаційній у місті Городок. За словами 46-річного потерпілого, під час раптового конфлікту невідомий напав на нього та побив. На наступний день військовий, який тривалий час перебував у полоні, звернувся з заявою до поліції.

У п’ятницю, 27 березня, у поліції Львівщини повідомили, що розшукали нападника, який завдав ударів потерпілому. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, який також є військовим та перебуває у відпустці.

Справу розслідують за ч.1 ст.122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років або виправні роботи на строк до 2 років. Досудове розслідування триває, призначені експертизи.