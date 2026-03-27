За напад та пограбування одному чоловіку призначили 7 років ув’язнення, а іншому – 8 років

Личаківський районний суд Львова визнав 28-річного львів’янина та 33-річного уродженця села Борусів Жидачівського району Львівської області винними у грабежі. За напад та пограбування 46-річного військового, який перебував на реабілітації після важкого поранення, одному чоловіку призначили 7 років ув’язнення, а іншому – 8 років. Про це у п’ятницю, 27 березня, повідомили у прокуратурі Львівщини.

За матеріалами справи, інцидент стався 31 травня 2024 року у місті Винники. Один із грабіжників підійшов до військового, у якого була травмована рука, та попросив скористатись його телефоном. Після того як чоловік дав свій мобільний телефон, чоловік поклав його у кишеню та на прохання військового повернути його річ сказав, що нічого не брав та намагався втекти.

Коли чоловік намагався забрати викрадений телефон, до нього підійшов другий нападник та вдарив його в живіт, після чого зняв з його лівої руки годинник. Потерпілий намагався чинити опір і неодноразово наголошував, що годинник є нагородним і має для нього велику цінність, однак через травмовану руку не зміг захиститися.

Допомогу викликала перехожа, яка побачила сутичку. Двох нападників поліція затримала неподалік місцевого ресторану. Під час огляду в одного із чоловіків правоохоронці виявили телефон, а в іншого – годинник.

Під час судового засідання один із нападників повністю визнав свою вину, однак відмовився розкривати обставини інциденту. Інший обвинувачений провину не визнав і також відмовився давати свідчення. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юрій Білоус визнав їх винними у нападі та грабежі (ч. 4 ст. 186 ККУ) і призначив одному із обвинувачених 7 років тюрми, а іншому – 8 років. Також вони мають сплатити по 2 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.