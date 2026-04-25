Інцидент трапився 22 квітня у Брюховичах. 15-річний хлопець під час конфлікту приставив до голови 10-річної дівчинки іграшковий пластиковий пістолет та висловлював погрози. Її батько звернувся в поліцію за перевіркою.

Правоохоронці з’ясували, що з лютого 2026 року сім’я мешкає у Львові. Дитина перебуває переважно на індивідуальній формі навчання. Раніше йому встановили відповідні медичні діагнози.

У пресслужбі ЛМР уточнили, що група дітей навіть душила 10-річну дівчинку.

З родиною хлопця провели профілактичну бесіду. Поліція закликала батьків бути уважними до дозвілля дітей та проводити роз’яснювальні бесіди щодо правил безпечного поводження навіть з іграшковими предметами, які можуть сприйматися як реальна загроза.