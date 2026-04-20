Поліція вилучила пістолет та проводить слідство

У Ніжині на Чернігівщині 11-річний хлопчик знайшов пістолет та забрав його додому, а потім показав його своєму другу. Під час огляду пролунав постріл, 12-річний підліток зазнав поранення, повідомили у пресслужбі поліції Чернігівщини у понеділок, 20 квітня.

Поліція отримала повідомлення, що 12-річний хлопчик поранений зі зброї, схожої на травматичний пістолет. 11-річний друг постраждалого розповів, що 17 квітня знайшов пістолет, забрав його додому та заховав.

«Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл – 12-річний хлопчик отримав поранення ноги», – повідомили у пресслужбі поліції.

Постраждалу дитину госпіталізували. Загрози життю хлопчика немає.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Слідчі вилучили пістолет та направили його на експертизу.