За поліцейських, підозрюваних у службовій недбалості, внести застави

За поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту у Києві, внесли застави. Про це повідомили «Суспільне» та «Українська правда» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними журналістів, заставу за поліцейських сплатили у середу, 22 квітня. Сума застави становила 266 тис. грн за кожного підозрюваного.

Зауважимо, що 21 квітня стало відомо, що підозрювана Анна Дудіна з 2019 року не працює патрульною, вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції. На місце теракту її відправили через брак кадрів.

Нагадаємо, 21 квітня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи поліцейським Михайлу Дробницькому та Анні Дудіній – арешт з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн. Правоохоронців Департаменту патрульної поліції підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини у Голосіївському районі столиці, яку 18 квітня влаштував колишній військовий Дмитро Васильченков.

Скандал виник на тлі відео з місця стрілянини, яке зʼявилося у мережі 19 квітня. На кадрах видно, що поліцейські починають бігти, почувши постріли. За даними прокуратури, поліцейські залишили у небезпеці постраждалих киян. Водночас Анна Дудіна та Михайло Дробницький запевняють, що не мали наміру залишити місце події. Михайло Дробницький стверджує, що намагався знайти укриття, щоб здійснити постріл для ліквідації стрільця, а Анна Дудіна каже, що намагалась викликати швидку допомогу для пораненого хлопчика й відійшла від нього за аптечкою, яка була у службовому авто.

Ввечері 21 квітня стало відомо, що Анна Дудіна має медичну освіту. Поліцейська брала участь у Революції гідності й майже рік надавала людям на Майдані Незалежності медичну допомогу.