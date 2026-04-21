Анна Дудіна на Майдані Незалежності

Поліцейська Анна Дудіна, яку підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини у Голосіївському районі Києва, брала участь у Революції гідності. Жінка працювала медикинею. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на Анну Дудіну.

Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли фото Анни Дудіної з Майдану Незалежності. Поліцейська брала участь у Революції гідності й майже рік надавала людям на Майдані медичну допомогу. Анна Дудіна підтвердила цю інформацію в коментарі «Слідству.Інфо».

«Я не волонтерила. Я там була майже як медик. Я за першою освітою реабілітолог», – цитує «Слідство.Інфо» Анну Дудіну.

Крім того, під час обрання запобіжного заходу Анна Дудіна повідомила, що вона вже кілька років не працює патрульною, а на місце події її відправили через брак кадрів.

«Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти з 2019 року. Мене відправили, тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію. У той день я була на підсиленні, ми забезпечували поминальні дні на Байковому кладовищі. І нас зняли», – пояснила Анна Дудіна.

Згідно з декларацією Анни Дудіної, вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції. Відповідно до документу, у 2025 році вона отримала 481 864 грн зарплати та ще 72 672 грн компенсації за оренду житла.

Анна Дудіна (ліворуч) під час Революції гідності

Додамо, що раніше міністр МВС Ігор Клименко повідомляв, що Анна Дудіна працює в Департаменті патрульної поліції з 2015 року – вона працевлаштувалася під час реформи поліції.

Нагадаємо, 21 квітня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи поліцейським Михайлу Дробницькому та Анні Дудіній – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн. Їх підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини у Голосіївському районі столиці, яку 18 квітня влаштував колишній військовий Дмитро Васильченков.

Скандал виник на тлі відео з місця стрілянини, яке зʼявилося у мережі наступного дня. На кадрах видно, що поліцейські починають бігти, почувши постріли. Прокуратура стверджує, що поліцейські залишили у небезпеці постраждалих киян. Водночас Анна Дудіна та Михайло Дробницький запевняють, що не мали наміру залишити місце події. Зокрема, Михайло Дробницький стверджує, що намагався знайти укриття, щоб здійснити постріл для ліквідації стрільця, а Анна Дудіна каже, що намагалась викликати швидку допомогу для пораненого хлопчика й відійшла від нього за аптечкою, яка була у службовому авто.

Внаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще понад 10 – отримали поранення, а стрільця ліквідували під час затримання. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.