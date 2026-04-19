Нападник відкрив вогонь по людях на вулиці, а потім увірвався до супермаркету «Велмарт»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час вчорашнього теракту в Києві. Отриману інформацію передадуть до Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба МВС.

«Служити та захищати” – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей», – заявив Клименко.

Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією, додали в МВС.

Доповнено. Іван Вигівський повідомив, що на період перевірки співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки... Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні», – написав голова Нацполіції.

Нагадаємо, у мережі поширили відео вчорашньої стрілянини в Голосіївському районі Києва, на якому видно, як двоє поліцейських втекли після перших пострілів. Водночас на місці інциденту з вбивцею залишились цивільні громадяни, зокрема дитина. На відео видно, як на газон падає поранений чоловік.

Доповнено. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокуроратура Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Максимальна санкція статті передбачає вісім років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на три роки й зі штрафом 85 000 грн.

«Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – зазначив генпрокурор.

Теракт у Києві 18 квітня – що відомо

Удень суботи у Голосіївському районі Києва 57-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці, а потім увірвався до супермаркету «Велмарт». Невдовзі після невдалих переговорів з Васильченком, спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де зловмисник захопив заручників. Стрілець відкрив вогонь по правоохоронцях, ті його ліквідували.

Жертвами стрільця стали шестеро людей. Міністр МВС Ігор Клименко розповів, що нападник застрелив чотирьох людей на вулиці Деміївська, пʼятою жертвою чоловіка став заручник у супермаркеті «Велмарт». Ще одна жінка померла внаслідок важкого поранення в лікарні.

Також відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що кількість травмованих через стрілянину зросла до 14. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Стрілець вбив його батька та тітку по мамі.

Правоохоронці кваліфікували стрілянину як терористичний акт. Наразі слідчі збирають інформацію про нападника, й вже мають кілька версій злочинного мотиву.

