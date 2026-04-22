Злочинна група привласнила понад 5 млн грн на фейськових закупівлях для військових

Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення 5,6 млн грн Сіверськодонецької міської військової адміністрації через фіктивні закупівлі засобів радіоелектронної боротьби нібито для військових. Про це у середу, 22 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора та БЕБ.

За даними слідчих, до злочинної групи входили підприємець, директор комунального підприємства, адвокат і керівник товариства. Вони надсилали до Сіверськодонецької МВА підроблені листи від імені військових, які нібито виконують бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках, із проханням закупити засоби РЕБ.

На підставі цих звернень адміністрація виділяла гроші комунальному підприємству, керівник якого був причетний до схеми. Для прикриття зловмисники також підробляли документи та імітували конкуренцію.

«Підприємство уклало два договори на постачання засобів РЕБ із підконтрольними суб’єктами господарювання. Фактично ж обладнання не закуповувалося і не постачалося. Для створення видимості виконання договорів оформлювалися підроблені акти приймання-передачі, накладні та інші документи, у тому числі з використанням реквізитів підприємств і військових частин», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Гроші, які виділяла МВА, перераховували на рахунки підконтрольної компанії, після чого злочинці переводили їх в готівку та розподіляли між собою. Таким чином зловмисники привласнили 5,6 млн грн з бюджету.

Правоохоронці викрили злочинну групу. Під час обшуків у фігурантів вилучили документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Їм оголосили підозри у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах та під час дії воєнного стану (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходи.

