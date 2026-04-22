У середу, 22 квітня, у Львові відбулася передача мобільного стоматологічного комплексу, автомобіля швидкої допомоги та транспортного буса для роботи медичних команд.

Передані транспортні засоби дозволять розширити виїзну допомогу в межах проєкту Mobile Care БО «Християнська медична асоціація України» та надавати стоматологічну допомогу військовослужбовцям львівських бригад безпосередньо в місцях їхнього перебування.

«Цей проєкт ми реалізували спільно за підтримки уряду Тайваню. Ці машини слугуватимуть нашим військовим. Одна машина буде возити медиків, інша – має сучасне, нове стоматологічне обладнання. Третя – терапевтична. Кардіолог, офтальмолог та інші спеціалісти зможуть приїжджати у важкодоступні місця до військових. Наші українські лікарі служитимуть військовим, інколи долучатимуться іноземні фахівці, зокрема з Тайваню», – розповів голова БО «Християнська медична асоціація України» Рудольф Мигович.

Вже є домовленості зі львівської 125-ю окремою механізованою бригадою.

«Нашим бійцям запропонували надати медичну допомогу, ми відгукнулися. Така допомога потрібна. Чим ближче до лінії зіткнення, тим в гіршому стані медичні заклади. До прикладу, у Харкові інфраструктура достатньо розвинена, але шалені черги. Точно є потреба в стоматологічній допомозі», – розповів представник 125-ї ОМБр Богдан Бень.

Передача відбулася за участі команди з семи медиків Mackay Memorial Hospital, однієї з провідних лікарень Тайваню, а також представників урядового фонду Taiwan Foundation for Disaster Relief. Ця команда вже всьоме працює в Україні у межах медичної місії, яку реалізує БО «Християнська медична асоціація України». Ініціатором цієї співпраці є лікар невідкладної медицини, директор міжнародних зв'язків лікарні Mackay Memorial Hospital доктор Вейде Цай, який послідовно розвиває партнерство з Україною.

Модель тайванських місій поєднує три ключові напрямки: допомогу пацієнтам, навчання лікарів (зокрема курси ACLS у Вінниці), практичний досвід для студентів-медиків. З 2023 року тайванські медики: