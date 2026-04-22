Наразі близько 70% поліцейських вже були чи перебувають на лінії бойового зіткнення. Про це 22 квітня повідомив начальник Національної поліції Іван Вигівський, передає агентство «Укрінформ».

За словами Вигівського, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголошував на необхідності того, щоб якомога більше поліцейських отримали досвід роботи в умовах реальних бойових загроз.

«У нас близько 70% поліцейських так чи інакше вже були залучені або залучені на лінії бойового зіткнення», – зазначив він.

Вигівський також звернув увагу на складну ситуацію в системі. Зокрема, ідеться про питання зарплат, значний некомплект кадрів і постійні ризики, з якими щодня стикаються поліцейські.

«Насправді ситуація дуже складна. Люди також виснажені, цілодобово працюють. У Національної поліції є свій функціонал, ми забезпечуємо порядок всередині країни. І ми ще й допомагаємо іншим правоохоронним органам, коли вони не справляються, тому що в них не вистачає людей», – заявив начальник Нацполіції.

Нагадаємо, 21 квітня Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи двом патрульним поліцейським, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня. Суд відправив Анну Дудіну та Михайла Дробницького під арешт з правом внесення застави – 266 тис. грн кожен.

Скандал виник після відео, на якому видно, що поліцейські, які прибули на місце стрілянини, втекли, почувши постріли. Прокуратура стверджує, що поліцейські залишили у небезпеці постраждалих киян. Водночас Анна Дудіна та Михайло Дробницький запевнили, що не мали наміру залишити місце події. Зокрема, Михайло Дробницький стверджує, що намагався знайти укриття, щоб здійснити постріл для ліквідації стрільця, а Анна Дудіна каже, що намагалась викликати швидку допомогу для пораненого хлопчика й відійшла від нього за аптечкою, яка була у службовому авто.

Дудіна також зауважила, що вже кілька років не працює патрульною, а на місце події її відправили через брак кадрів. 44-річна поліцейська брала участь у Революції гідності та працювала медикинею.

Унаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще понад 10 – отримали поранення, а стрільця ліквідували під час затримання. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.