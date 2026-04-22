У межах співпраці з ЄІБ модернізують тролейбусні лінії на вул. Стрийській та Зеленій

ЛКП «Львівавтодор» обрав підрядника на ремонт і модернізацію двох тролейбусних маршрутів і електролінії. Роботи за 10,9 млн євро виконає турецька компанія «Онур». Ще один тролейбусний маршрут ремонтуватимуть за співфінансуванням із Львівської міською радою. Результати торгів опублікували на сайті європейських державних закупівель Tenders Electronic Daily (TED).

Згідно з тендером, загалом ідеться про ремонт трьох тролейбусних ліній загальною протяжністю 6,3 км, зокрема на вул. Стрийській, Тролейбусній і Зеленій та реконструкцію електролінії 600 В – від підстанції №6 до пл. Митної.

Тендер розбили на чотири лоти, три з яких виграла компанія «Онур». Зокрема, компанія виконуватиме роботи на вул. Стрийській, Зеленій та пл. Митній. Вартість цих робіт становить 10,9 млн грн. Виконати роботи на Стрийській мають за 210 днів, на Зеленій – за 150 днів, замінити кабельні лінії на Митній – за 120 днів.

Як розповів ZAXID.NET керівник ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, модернізацію тролейбусного маршруту на вул. Тролейбусній мають провести за спільного фінансування ЄІБ і Львівської міської ради. Попередньо ЛМР має погодити виділення близько 900 тис. євро на ці роботи, тому наразі підрядника на цей лот іще не визначили.

Проєкт з модернізації тролейбусної інфраструктури у Львові реалізують в межах програми модернізації міського транспорту за підтримки Європейського інвестиційного банку у межах програми «Міський громадський транспорт України», яка реалізується в Україні з 2017 року.

В межах проєкту за кредитні кошти для українських міст придбали електричний громадський транспорт. Зокрема Львів отримав від ЄІБ 39 млн євро кредиту, за який місто придбало нові автобуси, тролейбуси та трамваї. Від частини цього кредиту в грудні 2022 року Україна відмовилась.