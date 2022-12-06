Україна відмовиться від деяких умов фінансової угоди з Європейський інвестиційним банком (ЄІБ) за проектом «Міський громадський транспорт України». Проект передбачав придбання екологічного громадського транспорту для низки міст України.

Як зазначено у розпорядженні президента Володимира Зеленського від 5 грудня, міністр фінансів Сергій Марченко має підписати лист про відмову від деяких умов фінансової угоди за проектом «Міський громадський транспорт України» між Україною та ЄІБ. У розпорядженні не уточняється, від яких саме умов угоди відмовляється Україна.

Проект «Міський громадський транспорт України» реалізується в Україні з 2017 року. В межах проекту за кредитні кошти для українських міст придбали електричний громадський транспорт. Зокрема Львів отримав від ЄІБ 39 млн євро кредиту, за який місто придбало нові автобуси, тролейбуси та трамваї.

У лютому 2022 року український уряд домовився з ЄІБ про реалізацію другої частини проекту, що передбачала надання 200 млн євро кредиту на 22 роки для закупівлі екологічного громадського транспорту, модернізацію трамвайних і тролейбусних ліній та оновлення транспортних парків у 18 містах. Загальна вартість двох фаз проекту становить 400 млн євро.