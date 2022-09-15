Україна отримала від ЄІБ гроші на негайне відновлення доріг і залізиці
Перша частина допомоги від ЄІБ становить 500 млн євро
До теми
Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.
«Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби», – заявили в ЄІБ.
Як повідомив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, Це допоможе Україні вирішувати нагальні потреби – зокрема, підтримувати стратегічні державні компанії «Укравтодор» і «Укрзалізницю», а також ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру.
Як пояснює «Економічна правда», пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:
- негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких півмільярда було перераховано 14 вересня 2022 р, а подальші виплати заплановані на найближчі дні;
- відновлення проектів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проектів відбуватиметься в міру їх виконання.