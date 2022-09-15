Гроші від ЄІБ надходитимуть в Україну кількома траншами

Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

«Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби», – заявили в ЄІБ.

Як повідомив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, Це допоможе Україні вирішувати нагальні потреби – зокрема, підтримувати стратегічні державні компанії «Укравтодор» і «Укрзалізницю», а також ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру.

I welcome 1st @EIB disbursement of its €1.59 bln package to support Ukraine, backed by EU guarantee.

It will help to:

️address urgent needs, support strategic companies

️repair road & railway infrastructure

More payments will follow as per commitment.#StandWithUkraine https://t.co/bWrFjdJoHp — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 15, 2022

Як пояснює «Економічна правда», пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків: