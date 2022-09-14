Україна підписала меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за зовнішнім боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі. Загальна сума боргу, що покривається цим меморандумом, становить приблизно 3,1 мільярди доларів, повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

«Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік», – зазначено у повідомленні.

Меморандум щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом підписав міністр фінансів Сергій Марченко з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, зокрема представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

Зазначається, що країни-кредитори підтримали такий крок, щоби дозволити українському уряду збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я та підтримку економіки в умовах війни.

«Після підписання цього Меморандуму ми будемо мати двосторонні переговори з нашими країнами-партнерами. Разом з ними ми продовжуватимемо шукати рішення, які дозволять Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоби покрити наш щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни у короткостроковій перспективі, впоратись з нашими фінансовими зобов’язаннями в середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити нашу економіку, коли ми переможемо», – заявив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Також група офіційних кредиторів України привітала реформи, які здійснила Україна задля подолання економічних і фінансових наслідків війни. Крім того, ця група закликала всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо призупинення виплат за боргом.