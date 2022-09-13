Згідно із проектом видатки на безпеку й оборону мають зрости в понад 4 рази

Кабінет міністрів схвалив проект бюджету України на 2023 рік. Далі його має розглянути Верховна Рада. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

«Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують», – написав Марченко.

Загалом планується зменшити фінансування державного бюджету у 2023 році до 3 млрд доларів на місяць з 5 млрд доларів цього року.

«Понад 1,1 трлн грн або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки й оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей», – розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що :

видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази до 1,136 трлн грн . Ці кошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлю техніки та зброї.

зростуть в понад 4 рази до . Ці кошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлю техніки та зброї. 800 млрд грн передбачили на пенсії, субсидії, виплати ВПО, допомогу малозабезпеченим родинам, витрати на медицину та освіту . Фінансування Пенсійного фонду зросте на понад 30 млрд грн. Загалом соціальні видатки становитимуть 35% бюджету;

передбачили на . Фінансування Пенсійного фонду зросте на понад 30 млрд грн. Загалом соціальні видатки становитимуть 35% бюджету; зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур).

Також прем'єр розповів, що буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії. На нього передбачили не менше 19 млрд грн. Сюди скерують конфісковані російські кошти та міжнародну допомогу на швидке відновлення;

Додаткова дотація на компенсації витрат для місцевих бюджетів через війну становить 24 млрд грн.

Власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд доларів щомісячно.

Згідно з умовами Бюджетного кодексу уряд має схвалити проект закону про держбюджет на наступний рік та подати його до ВР до 15 вересня. Парламент має розглянути проект держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.