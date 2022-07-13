Уряд ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ, повідомила у вівторок, 12 липня, прес-служба Міністерства фінансів.

«Кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років). Відсотки за користування кредитом не нараховуються», – зазначили у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,7 млрд доларів на покриття видатків загального фонду державного бюджету, оплату медичних послуг і зарплату медикам.