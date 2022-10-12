Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком допоможуть українцям у відновленні енергетичної інфраструктури. ЄІБ вже перерахував Україні додаткові 550 млн євро. Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі», – розповів премє'р-міністр.

Також, за словами Шмигаля, частину допомоги спрямують на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.

Він зазначив, що загалом за два місяці в межах пакету екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проектів.

Також Денис Шмигаль подякував Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку України.

«Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни», – зазначив він.

Зазначимо, що російські обстріли 10-11 жовтня пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України.