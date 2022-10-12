Росіяни ракетними ударами знеструмили кілька українських областей

Внаслідок ракетних ударів 10-11 жовтня в Україні було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України. Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю CNN​.

За його словами, це вперше з початку повномасштабної війни, коли Росія рішуче націлилась на енергетичну інфраструктуру.

На думку міністра, однією з причин таких дій Росії є те, що український експорт електроенергії до Європи допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі. При цьому Герман Галущенко додав, що Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел.

Міністр зазначив, що українська енергосистема все ще стабільна, але закликав партнерів забезпечити системи захисту повітря, які дійсно можуть допомогти «прикрити» інфраструктуру.

Галущенко також сказав, що одним із варіантів є отримання Україною додаткових енергоносіїв з Європи.

Як інформував ZAXID.NET, 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних та авіаційних ударів по території України із застосуванням ударних БПЛА. Тако 10 жовтня окупанти завдали ударів по українських містах за допомогою 84 крилатих ракет та 24 безпілотних літальних апаратів, з них 13 – іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Їх середня загальна вартість, за підрахунками Forbes – 400–700 млн доларів. Українські війська збили понад половину ракет – 43 штуки та 13 БПЛА. Через обстріли 10 жовтня загинули 19 людей, поранено 105.

З вівторка, 11 жовтня, Україна припинила експорт електроенергії до Європейського Союзу через російські ракетні обстріли українських енергетичних об’єктів. Такий крок вимушений та необхідний для стабілізації власної енергосистеми.