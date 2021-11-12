На виробництві «Електрон» завершують роботу над першими трьома багатосекційними трамваями

У середині грудня ЛКП «Львівелектротранс» отримає перші три п’ятисекційні трамваї, які місто замовило у концерну «Електрон». Про це повідомили у компанії-виробника у п’ятницю, 12 листопада.

Нагадаємо, ЛКП «Львівелектротранс» замовив 10 нових п’ятисекційних трамваїв у компанії «Електрон» в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Зокрема, ЄІБ надав 12 млн євро кредиту на закупівлю електротранспорту, ще 8,8 млн євро дофінансовує міськрада. «Електрон» переміг в тендері на виробництво трамваїв ще в 2020 році. Раніше планувалось, що перші 5 трамваїв поставлять в червні 2022 року, а решту 5 трамваїв мали виготовити до кінця грудня наступного року.

Втім 12 листопада концерн «Електрон» опублікував у Facebook відео з виробництва трамваїв. У компанії повідомили, що в середині грудня будуть готові поставити Львову три перші трамваї.

Нові 5-секційні трамваї довжиною 30,2 метрів, матимуть широкі двері і низький рівень підлоги вагонів. Це дозволить прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів. Вартість одного такого трамвая становитиме 2,08 млн євро.

Додамо, що у Львові зараз їздить один п’ятисекційний трамвай «Електрон» T5L64, закуплений містом у 2012 році, у той час він коштував 12 млн грн. Це був перший низькопідлоговий трамвай, зібраний в Україні.

Закупівля 10 багатосекційних трамваїв відбувається у межах проекту «Міський громадський транспорт України». Цей проект також передбачає закупівлю 100 нових міських автобусів. На початку 2021 року стало відомо, що тендер на закупівлю цих автобусів виграло білоруське державне підприємство МАЗ, після чого Львів вирішив відмовитись від купівлі цього транспорту.